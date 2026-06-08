Lalo anuncia cinco fichajes y más de 25 salidas de la plantilla zaragocista

LEER MÁS Lalo Arantegui toma las riendas de la dirección deportiva zaragocista

Era la comparecencia más esperada y no ha defraudado a nadie, o a prácticamente nadie. Como viene siendo tradición cada campaña que Lalo Arantegui está al mando de la dirección deportiva del Real Zaragoza, el encargado de confeccionar la plantilla ha anunciado los primeros fichajes, las primeras salidas y también ha hablado de casos especiales de futbolistas cuya continuidad está en el aire para el intento de ascenso desde Primera Federación.

Comenzando por las incorporaciones, Lalo ha anunciado a cinco. Tres de ellas ya eran conocidas: la de Rubén Díez "Jamelli", mediocentro del Ceuta; Jaume Jardí, atacante del Nástic de Tarragona con 11 goles en su haber esta campaña; y la del guardameta Anartz Peña, a quien Ibai Gómez conoce bien del Arenas de Getxo. Otras dos, mucho más sorprendentes. Por un lado, la del lateral zurdo Raúl Pereira, que llega traspasado del Villarreal y firma por cuatro temporadas y, por el otro, la de Peter Ademo, mediocentro nigeriano de 23 años que también firma por cuatro campañas y que procede del Sheriff Tiraspol de la competición moldava.

En cuanto a salidas, limpieza enorme en el vestuario zaragocista. Ninguno de los siete cedidos continuará, destacando Andrada o Rober González entre esos nombres. Y otros 19 futbolistas se marchan de la entidad con nombres como Raúl Guti, Pablo Insua, Dani Tasende o Dani Gómez.

Esto provoca que sean, al menos de momento, catorce los futbolistas que siguen: Juan Sebastián, Francho, Cuenca, Pinilla, Saidu, Barrachina, Alex Gomes y Lucas Terrer, que ya estaban en la plantilla. A estos hay que sumar los que vuelven de cesión: Kosa, Liso, Pau Sans, Hugo Carrillo y Samed Bazdar. Renueva por una temporada, además, Tachi.