Lalo Arantegui toma las riendas de la dirección deportiva zaragocista

El Real Zaragoza vuelve a dar el enésimo giro de guion buscando salvar una situación que parece insalvable. La derrota ante el Burgos y sobre todo las posteriores protestas de la afición zaragocista han acelerado en las últimas horas los movimientos en la entidad, con el banquillo y la dirección deportiva en el punto de mira.

De este modo, Rubén Sellés deja de ser entrenador del primer equipo cuatro meses después de llegar, con un bagaje de 18 puntos obtenidos de los 54 en juego. Además, el equipo sólo sumaba un triunfo en los últimos doce encuentros y se sitúa como colista de la categoría a ocho puntos ya de la permanencia.

Junto al técnico se marcha también Txema Indias, quien recalaba en la entidad aragonesa el pasado verano. Su confección de plantilla no convencía en el periodo estival y todavía menos en el invernal, con refuerzos como Willy Agada muy puestos en entredicho.

Llega para sustituirle Lalo Arantegui, conocedor de la casa. Firma por lo que resta de temporada, dos más fijas y otras dos más opcionales. Es la segunda vez que ocupa este puesto en la entidad, consiguiendo en la anterior etapa dos clasificaciones para los playoffs de ascenso a Primera División.

Su primer cometido es encontrar entrenador, siendo Juan Ignacio Martínez una de las opciones favoritas. Hasta el momento se hará cargo del equipo de manera interina David Navarro.