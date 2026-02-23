Mala imagen y peores resultados para los aragoneses de LaLiga Hypermotion

Sólo restan 15 jornadas para que concluya LaLiga Hypermotion y los representantes de la Comunidad Autónoma de Aragón siguen dando claras muestras de flaqueo en las piernas, por lo que se mantienen en la terna de candidatos a descender a Primera Federación. Este fin de semana ha sido fatídico para sus intereses, con sendas derrotas y peores sensaciones todavía ante rivales llamados a ser directos en la lucha por la permanencia.

El sábado fue el Huesca el primero en lanzarse encima un jarro de agua fría. El Mirandés fue mejor durante 80 minutos, guiados por un gran Javi Hernández, ex del equipo oscense, y se llevaba la victoria por 1-2 en El Alcoraz. No era algo previsto, ya que llegaban con la vitola de ser colistas de la categoría y los de Bolo suelen hacerse fuertes en casa, pero no pusieron la intensidad ni el juego necesarios para puntuar.

El Real Zaragoza por su parte regalaba también la primera mitad en Andorra y se marchaba ya al descanso con una losa de 2-0 en el marcador. La reacción en la segunda mitad, gracias al gol de Dani Gómez, fue también insuficiente para puntuar en el Principado, cavando todavía más su tumba y siendo relegado al último puesto de la clasificación.

A seis de la permanencia marcha ya el conjunto de Sellés, zona marcada precisamente por el Huesca con 30 puntos, uno más que el Valladolid que es además el próximo rival de los altoaragoneses. Los maños por su parte recibirán al Burgos en el Ibercaja Estadio.