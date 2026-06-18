Lalo deja clara la situación con Francho, Ander y Vallejo

Hoy ha tenido lugar la presentación de tres de los cinco primeros fichajes del Real Zaragoza en el mercado veraniego, anunciados de una tacada por parte del director deportivo, Lalo Arantegui. Ya están en capital aragonesa, y habiendo superado el reconocimiento médico, tanto Raúl Pereira como Jaume Jardí y Anartz Peña. Tienen claro el objetivo, que no puede ser otro que el ascenso.

Pero Lalo Arantegui ha tomado la palabra después para ponerse delante de los medios de comunicación y aclarar las preguntas comunes sobre futbolistas muy concretos. Uno de ellos Ander Herrera, sobre quien ha dicho que no hay grandes novedades al respecto, pero que la situación está donde querían que estuviera. "Quedan días para empezar la pretemporada y lo que tengamos que hacer lleva su proceso", ha confesado.

Otro ha sido el capitán, Francho Serrano, manteniendo que la predisposición por ambas partes es buena y que tocará "adaptar la realidad deportiva a la económica", refiriéndose obviamente al alto salario que percibe el canterano tras renovar hace unos meses. Hablando de canteranos, el rumor que también emerge en todos los veranos, el de Jesús Vallejo, aunque aquí Lalo ha sido más categórico: "No me gusta hablar de jugadores que tienen contrato con otro club, pero a día de hoy no es una opción".

No han sido los únicos ya que también se ha referido a Gomes: "Me gustaría que los jugadores estén con la mente al 100% aquí". Recado para el canterano, que no ha mostrado predisposición por arreglar su situación contractual. Eso sí, Lalo advierte de que la decisión que tomen será siempre beneficiosa para el club.