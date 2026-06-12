Ibai y Lalo admiten que les gustaría fichar a Ander Herrera

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Ibai Gómez ejerce desde hace días como entrenador del Real Zaragoza, pero hoy ha sido el día elegido para su presentación ante los medios de comunicación. El vasco ha rezumado ilusión por esta nueva etapa en su trayectoria, todavía en ciernes por su obvia juventud, pero ha dejado titulares que hacen ver que no tiene ningún miedo ante esta aventura. "No hay nada más arriesgado que no arriesgar", ha sido uno de ellos.

El ex técnico del Andorra ha dado las primeras pinceladas de lo que le gustaría que fuera su equipo, repitiendo en varias ocasiones que quiere ver "mucha energía", que apriete alto y que juegue el máximo tiempo posible en campo rival. Eso exige mucho trabajo, también en el mercado de fichajes.

En cuanto a nombres propios, los primeros en aparecer han sido los de Pau Sans y Samed Bazdar, quien por cierto debuta hoy en el Mundial con Bosnia. Ibai Gómez ha dejado claro que le gustaría contar con los dos, admitiendo también que ya ha hablado con ellos, aunque en el caso del ariete internacional será más complicado.

Y otro que, como cada verano, emerge con fuerza. En este caso, con más sentido porque Ander Herrera no continuará en Boca Juniors y tanto Ibai Gómez como el director deportivo, Lalo Arantegui, le han abierto las puertas del Real Zaragoza. Comenzando por Ibai, ha sido tajante con su "ojalá venga", recordando que ambos compartieron vestuario en el Athletic Club y también amistad. No menos incisivo ha sido Lalo Arantegui en su respuesta: "Como director deportivo, si tengo un 1% de opciones de que Ander esté con nosotros, haré todo lo posible para que esté aquí".