Presentada en Andorra la ventanilla única para el Nudo Mudéjar

El Instituto de Transición Justa abrirá una ventanilla única para adjudicar los proyectos del Nudo Mudéjar. Su directora, Judit Carreras, se ha reunido esta mañana en Andorra con empresas, agentes sociales y representantes políticos para informarles sobre el procedimiento.

La ventanilla única se abrirá el día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para que aquellas empresas que estén interesadas en la generación de electricidad presenten sus propuestas, que deben incluir criterios de creación de empleo, autoconsumo, formación e inversión en el territorio.

El Nudo Mudéjar desarrollará finalmente solo 400 de los 1200 megavatios previstos en su inicio. Los responsables del ITJ volverán el 1 de octubre a Andorra para informar sobre su tramitación.