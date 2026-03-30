RENOVABLES

Frente común para rechazar el recorte del Nudo Mudéjar

El Gobierno de Aragón y los municipios afectados pedirán explicaciones al Ministerio de Transición Ecológica y a Endesa

Onda Cero Aragón

Aragón |

El encuentro lo ha encabezado la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, y se ha celebrado con los alcaldes de diez municipios
Frente común para rechazar el recorte del Nudo Mudéjar | Fabián Simón

El Gobierno aragonés se ha reunido hoy con diez municipios turolenses afectados por el recorte de un 80% en el proyecto renovable del Nudo Mudéjar, que se lanzó para compensar el cierre de la central térmica de Andorra. Reiteran su rechazo y muestran un frente común para pedir explicaciones tanto al Ministerio de Transición Ecológica como a la adjudicataria, Endesa.

Desde el Ejecutivo ya solicitaron una reunión con el Ministerio y harán lo propio con la empresa. El encuentro ha sido con los municipios de Alcorisa, La Puebla de Híjar, Andorra, Samper, Albalate del Arzobispo, Hijar, Lecera, Ariño y Jatiel. Los alcaldes han trasladado el momento de incertidumbre que atraviesan.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, asegura que el recorte en este proyecto estratégico afectará al desarrollo del territorio, por lo que exige al Ministerio una alternativa que garantice su viabilidad. También para que no se pierda la energía concedida a Endesa y se pueda destinar a otros proyectos.

Precisamente mañana el alcalde de Andorra, Rafael Guía, se reúne con el Instituto de Transición Justa en Madrid para exigir esas primeras explicaciones por el recorte del Nudo Mudéjar. Las expectativas son buenas y espera arrojar algo de luz al porqué de ese retroceso en el proyecto y, consecuentemente, en el plan de acompañamiento.

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