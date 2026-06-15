Los proyectos del Nudo Mudéjar de Andorra serán preferentes

Los futuros proyectos del Concurso de Transición Justa del Nudo Mudéjar serán considerados como preferentes, lo que significa que estos tendrán una tramitación más ágil en autorizaciones, evaluaciones ambientales e informes, manteniendo todas las garantías legales y ambientales.

Así lo ha anunciado este lunes en Andorra la directora del Instituto para la Transición Justa, Judit Carreras, que ha confirmado que la capacidad liberada se ofrecerá a los siguientes promotores clasificados para mantener los compromisos de creación de empleo, formación e inversión asociados al concurso.

Ha directora del ITJ ha defendido que el procedimiento cuenta con plenas garantías jurídicas y ha avanzado que las nuevas adjudicaciones podrían resolverse antes de final de año, ha asegurado comprender la decepción existente en el territorio tras la reducción de los proyectos previstos inicialmente, y ha descartado la posibilidad de sancionar a las empresas implicadas, ya que la legislación vigente no contempla mecanismos para ello.