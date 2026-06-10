La ampliación de la Terminal Marítima de Zaragoza coloca a Aragón como referente logístico

En el año 2025, la Terminal Marítima de Zaragoza movió más de 85.400 contendores ferroviarios. Un volumen superior al de años anteriores que ya en aquel momento, suponía que esta intermodal se posicionara como referente en España y sur de Francia. Cifras que en este año 2026 sin duda van a mejorarse ya que se inaugura la ampliación en la que se está trabajando desde hace ya cuatro años.

Las previsiones indicaban que en el mes de junio de 2026 se culminaría la ampliación y se están cumpliendo los plazos, tal y como explica el gerente de la Terminal Marítima de Zaragoza, Ramón Adé. “Se está finalizando ya la obra civil que en esta segunda fase y que van a facilitar una nueva conexión ferroviaria a la red general hacia el norte”, asegura el gerente. Ésta se trata de la quinta ampliación que ha vivido la Terminal Marítima de Zaragoza en sus 25 años de historia

Para Adé, “la historia de la TMZ es la historia del desarrollo de una infraestructura a medida que la demanda o el desarrollo del comercio internacional marítimo ha ido desarrollándose en nuestra región”. Esta quinta ampliación ha sido la más ambiciosa, no sólo porque corresponde a la creciente demanda del comercio internacional marítimo. La inversión total en las diferentes fases alcanza los 9 millones de euros.

Resulta paradójico, como indica el gerente de la TMZ que “Zaragoza se haya convertido en un nodo logístico en el que sobresale el ámbito del comercio internacional marítimo cuando no tenemos mar. Pero sin tener mar, esta extensión ferroportuaria a través de esta solución intermodal, nos ha hecho abrir la economía al mundo. En 2024, Aragón fue la región española que, sin mar, tiene el grado de apertura exterior más alto”. Un importante indicador y dinamizador económico.

Esta ampliación va a permitir, no sólo incrementar la capacidad de la terminal sino “ser más eficientes para que esto revierta en competitividad de la industria aragonesa y que sea más fácil estas operaciones de importación y exportación”, añade Ramón Adé.