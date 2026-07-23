Suspendida la Baja España Aragón por riesgo de incendios

El Gobierno de Aragón ha decidido suspender la Baja España-Aragón 2026, que tendría que comenzar hoy mismo, debido al riesgo extremo de incendios forestales durante los próximos días en la provincia de Teruel. Desde el ejecutivo aragonés aseguran que trabajarán con la empresa organizadora para su celebración en este año.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre el sector turístico. La presidenta de los hosteleros turolenses, Elena Marco, asegura que "lo comprendemos, pero creemos que el adelanto de la suspensión podría haber evitado pérdidas económicas tan cuantiosas como las que vamos a tener".

Ahora abogan por buscar una nueva fecha en el calendario "que satisfaga a todas las partes y que se pueda agendar antes de que acabe el año".

A nivel deportivo, el piloto turolense, David Nadal, responsable de las instalaciones deportivas de la Masía Pelarda, considera que "supone un roto para el calendario de competición, ya que muchos de los equipos que iban a participar tienen otras citas internacionales que se les pueden solapar".