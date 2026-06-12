Arranca en Huesca El 21 Festival con prácticamente todo vendido

LEER MÁS El 21 Festival suma teatro y música para toda la familia

El Palacio de Congresos de Huesca será este fin de semana uno de los espacios más concurridos de la ciudad gracias al 21 Festival que aúna música y gastronomía. Se esperaba buena respuesta de público y así se ha confirmado ya que los abonos generales están agotados desde hace semanas y quedan menos de 50 entradas disponibles por día. También se agotaron en semanas los abonos para disfrutar de la experiencia gastronómica que combinarán los conciertos con propuestas de Lillas Pastia y Tatau Bistro y los postres de Raúl Bernal.

Este viernes 12, a partir de las 20 horas, el escenario interior reunirá a Quique González, León Benavente, Ginebras y Veintiuno. Mañana sábado será el turno de Alice Wonder, Duncan Dhu, Alcalá Norte, Zahara Rave y Coolnenas. La programación se extenderá también al exterior del Palacio de Congresos a través del Escenario Aragón TV, un espacio de acceso libre por el que hoy viernes pasarán, a partir de las 18 horas, Marina Domínguez y Boney M. para terminar con Latre DJ, encargado de prolongar la jornada desde la cabina. El sábado será el turno de Behaves!, Hidrogenesse y Hurtell DJ, que cerrará la programación exterior.

Además, este mismo escenario albergará el sábado por la mañana, a partir de las 11 horas, una programación especial de actividades infantiles. Así Tricolo Traco presentará su espectáculo participativo “¡Arriba las Vacaciones!” y el dúo Florida & Hermosso ofrecerán “Indie para principiantes”, una sesión musical dirigida al público infantil y familiar que pondrá la banda sonora a la mañana. Además, en la parte exterior habrá instalados varios food trucks que no cerrarán a mediodía para ofrecer una completa propuesta gastronómica en el festival.