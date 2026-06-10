El 21 Festival suma teatro y música para toda la familia

El 21 Festival suma una nueva propuesta a su programación del sábado 13 de junio pensada para disfrutar del festival desde el mediodía y convertir su espacio exterior en un punto de encuentro para toda la ciudad. De 11 a 13 horas, el público infantil será el protagonista con Tricolo Traco y su espectáculo participativo “¡Arriba las Vacaciones!” que lleno de música, juegos y diversión dará la bienvenida al verano. A continuación, Florida & Hermosso ofrecerán “Indie para principiantes”, una sesión musical dirigida al público infantil y familiar que pondrá la banda sonora a la mañana. Además, los food trucks del festival abrirán también al mediodía, ampliando su horario habitual para ofrecer una completa propuesta gastronómica en el espacio exterior del Palacio de Congresos.

Con esta nueva propuesta, El 21 Festival sigue apostando por una experiencia que va más allá de los conciertos, creando un espacio abierto, familiar y pensado para disfrutar de la música, la gastronomía y el ocio desde primera hora del sábado. La iniciativa invita a vivir el festival con calma antes de que arranque la programación principal de la tarde y la noche.

La programación del Escenario Exterior Aragón TV, de acceso gratuito, comenzará el viernes con Boney M., Marina Domínguez y Latre DJ, mientras que el sábado será el turno de Hidrogenesse, Behaves! y Hurtell DJ, acompañados durante toda la jornada por la oferta de food trucks y barras, consolidando este espacio como uno de los grandes puntos de encuentro del festival. El ritmo de venta continúa siendo excelente y ya solo quedan disponibles las últimas 50 entradas de día, sumando las del viernes y las del sábado, por lo que la organización recomienda adquirirlas con antelación.