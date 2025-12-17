Música y gastronomía cerrarán el 15 aniversario de El Veintiuno en Huesca

La sala oscense El Veintiuno cerrará su 15 aniversario con un festival que aunará música y gastronomía los días 12 y 13 de junio en el Palacio de Congresos. El público podrá elegir disfrutar solo de la música o hacerlo en formato experiencia gastronómica en la que antes de cada concierto, se servirá una tapa elaborada por Lillas Pastia y Tatau, maridada con vinos del Somontano. En la parte musical están confirmados los conciertos de Duncan Dhu, Ginebras, León Benavente, Quique González, Alcalá Norte, Veintinuo, Alice Wonder y los aragoneses Marina Dominguez y Behaves!. Cabe señalar que al cartel anunciado se sumarán otros grupos que están por confirmar. Además, en la parte exterior del Palacio se instalará otro escenario donde habrá una programación complementaria gratuita.

Hoy se han puesto a la venta entradas sueltas y abonos de los dos días con y sin experiencia gastronómica. Para asistir a los conciertos, el precio es de 50 euros el día suelto y 80 el abono, si además se quiere disfrutar de la tapa y el vino, cuesta 100 euros un día suelto y 180 el abono. Al finalizar los conciertos la música seguirá de la mano de dj, antes de ellos, será La Paca quien aporte el toque dulce.

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón cuyo director general de turismo, Jorge Moncada, ha puesto en valor el trabajo de Luis Costa y El Veintiuno por la "capacidad de hacer cosas nuevas" que atraen a más personas a la ciudad. Costa ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento de Huesca y el Gobierno de Aragón al evento, aunque ha reconocido que la iniciativa ya estaba en marcha y sin su ayuda, también se hubiera realizado. En la preventa se apuntaron cerca de 3.000 personas mientras el aforo del Palacio de Congresos es de 2.400 de manera que se prevé el éxito de este festival.