La Inteligencia Artificial pone imágenes al segundo Sitio de Zaragoza

Tras la buena acogida del primer volumen, en el que Gonzalo Aguado repasaba la crónica del Primer Sitio, este apasionado de la Historia y estudioso de Los Sitios de Zaragoza vuelve a recurrir a la Inteligencia Artificial para poner imágenes a la crónica del Segundo Sitio de Zaragoza, del que se cumplirán el próximo 21 de diciembre 217 años.

Aguado destaca que en los escasos meses que han pasado desde la publicación del primer volumen la IA ha avanzado de forma sorprendente, lo que le ha dado la oportunidad de crear ilustraciones aún más realistas: "En este libro, en comparación con el primero, ya hay una evolución que se nota en las ilustraciones, pero es que el siguiente va a ser espectacular porque han crecido de tal manera las capacidades de la IA que nos podemos agarrar a lo que viene", subraya Gonzalo Aguado.

Muchos de los acontecimientos no tenían ninguna ilustración por lo que esta publicación permite poner cara a personajes históricos y recrear las imágenes de las batallas o los edificios: "Recrear la destrucción del convento de San Francisco, por ejemplo, tiene su complicación. Yo quería impresionar con la imagen para que el lector se sienta sobrecogido ante lo que ocurrió", remata el autor.