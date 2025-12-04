Aragón reconoce a título póstumo a Lambán con el premio Gabriel Cisneros

Esta tarde a las 18 horas en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli - el espacio de los actos importantes del gobierno - acoge la entrega del Premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales, a título póstumo, al expresidente, Javier Lambán. El ejecutivo reconoce en la tercera edición de estos galardones la contribución de Lambán a la defensa del Estado de Derecho.

En ediciones anteriores fueron premiados los fiscales encargados de juzgar el proceso independentista en Cataluña y los diputados aragoneses de la legislatura constituyente. Al acto de esta tarde, presidido por el responsable del ejecutivo, Jorge Azcón, está prevista la asistencia del presidente del Senado, Pedro Rollán, o del expresidente del Gobierno de España, Alfonso Guerra, quien será el encargado de leer una loa en recuerdo de Lambán.

El grupo de VOX en las Cortes ha anunciado que ninguno de sus diputados acudirá esta tarde a la entrega del premio al expresidente Lambán. Desde VOX acusan al Gobierno de Aragón de, palabras textuales, “blanquear con estos premios el presente infame” del PSOE. Una formación que, según VOX, atenta “sistemáticamente” contra la Constitución. Desde el ejecutivo recuerdan que el premio es a Lambán y no al Partido Socialista.

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, cree que los responsables de VOX se retratan solos con ese tipo de comunicados. Aunque el PP necesita sus votos para aprobar el presupuesto de 2026, el consejero insiste en que no pagarán el precio de virar a la extrema derecha.