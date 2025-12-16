Indignación en Casetas tras la muerte del joven atropellado por un tren

LEER MÁS Teruel no recuperará la circulación por tren hasta la primavera

La Guardia Civil investiga las circunstancias precisas del suceso. La víctima cruzó las vías tras bajarse del regional procedente de Zaragoza. Existe un paso habilitado, pero resulta muy peligroso, según los usuarios. Por esta razón por megafonía se pide precaución, algo que en este caso no resultó suficiente, ya que el joven no se percató de la llegada del tren y tras ser estabilizado en la propia estación, no pudo superar la gravedad de sus heridas.

En Casetas se mezclan hoy la conmoción por esta tragedia y la indignación, ya que los vecinos llevan años advirtiendo de la peligrosidad de la estación. El alcalde del barrio, Jorge Echeverri, señala que las condiciones que se dan en la Estación de Casetas resulta anacrónica: "los pasos de vía no cumplen la normativa de accesibilidad, la zona no cuenta con una iluminación como debería y el desconcierto que produce a cualquier usuario tener que coger un tren es tal, que hace años que llevamos advirtiendo de que esto podía ocurrir y tristemente ayer fue el día en el que se cumplió el pronóstico".

Casetas cuenta con una larga tradición ferroviaria de la que los vecinos se enorgullecen mientras ven cómo su estación no se ha modernizado como han hecho las de otros municipios próximos. Echeverri ha vuelto a hacer un llamamiento a Adif "para que de una vez por todas hagan una intervención integral en todo ese espacio porque no nos podemos permitir en pleno siglo XX carecer de las garantías de accesibilidad que tiene cualquier estación de España y se pongan en juego vidas humanas, como acabamos de ver, tristemente".