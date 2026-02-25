Zahara, Bony M., Coolnenas e Hidrogenesse completan El 21 Festival en Huesca

Zahara, Boney M., Coolnenas e Hidrogenesse, estos son los grupos que completan el cartel de El 21 Festival que tendrá lugar los días 12 y 13 de junio en el Palacio de Congresos de Huesca. Cuatro incorporaciones que refuerzan su apuesta por la diversidad sonora, la calidad de los y las artistas y el diálogo entre generaciones musicales. Zahara y Coolnenas actuarán en el escenario del interior del Palacio de Congresos, mientras que Boney M. e Hidrogenesse actuarán en un escenario exterior que será de acceso gratuito.

Boney M., leyenda absoluta de la música disco, serán quienes abran el festival el viernes. El espectáculo revive la magia del grupo que marcó a generaciones enteras, interpretado por las artistas que acompañaron durante más de dos décadas al carismático Bobby Farrell. Con voces en directo, vestuarios icónicos y coreografías fieles al espíritu original, el show transporta al público a la edad dorada del disco de los años 70 y 80. En ese escenario exterior actuará también Hidrogenesse dúo fundamental del pop electrónico español formado por Carlos Ballesteros y Genís Segarra, quienes también están arraigados a la historia de grandes momentos de la sala. Llegan al festival en un momento de renovado reconocimiento artístico tras el lanzamiento de nuevos proyectos musicales y trabajos para televisión y otros artistas.

Dentro del escenario interior, Zahara presentará su espectáculo más radical, ZAHARAVE 26, un ritual colectivo donde el techno redefine por completo el repertorio de la artista. Sobre el escenario, diez artistas dan forma a un espectáculo de electrónica completamente en vivo, acompañado de una cuidada escenografía y un potente universo visual que transforma la actuación en una experiencia inmersiva sin precedentes. También dentro del palacio, estarán Coolnenas, el trío formado por Kimberley Tell, Dani dicostas y mariagrep, mezcla hits atemporales, éxitos actuales y una potente performance escénica basada en coreografías, humor y conexión directa con el público.

Grupos que se suman a un cartel que incluye Alcalá Norte, Behaves!, Duncan Dhu, Ginebras, León Benavente, Marina Dominguez, Quique González y Veintiuno. A lo largo de las próximas semanas, el festival dará a conocer qué grupos actuarán cada día y sus horarios, así como el resto de las actividades que reforzarán la cita haciéndola atractiva a toda la ciudad.