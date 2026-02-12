Alejo Stivel, poesía y danza inclusiva en la III edición del Cosmos Festival

LEER MÁS Un tributo a Héroes del Silencio centra la nueva edición del Cosmos Festival

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Síndrome de Down y el Día de la Poesía, Huesca acogerá los próximos 20 y 21 de marzo en el Teatro Olimpia la tercera edición del Cosmos Festival. La programación de este certamen incluye la actuación de Alejo Stivel, vocalista del grupo Tequila, así como un número de danza inclusiva en colaboración con Elenco, entre otras propuestas.

Cosmos Festival es un evento cultural y social impulsado por Down Huesca que utiliza el arte expresivo como motor de inclusión y participación social. La edición de este 2026 va a contar con poesía, danza inclusiva y conciertos. Un festival que, según ha apuntado la presidenta de la Asociación, Nieves Doz, nació como vocación de compromiso de inclusión a través de la cultura, entendiendo el arte como un espacio compartido donde todas las personas tienen cabida. Esta filosofía es la que envuelve al festival y también a la asociación, que cumple en Huesca 35 años.

La programación dará comienzo el viernes, 20 de marzo, con la presentación del libro 'Un cuerpo rebelde, una vida infinita” de Ignacio Almudévar y la actuación del Grupo Danza Down Huesca. El sábado, día 21, a las 18,00 horas, con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down, se presentará la campaña Down España y se dará lectura a a un manifiesto. A continuación, con motivo del Día Internacional de la Poesía, se dará lectura a varios poemas y finalmente se entregarán las distinciones y se desarrollará el espectáculo Danza con Inclusión. Pablo Pérez, coreógrafo y coordinador del proyecto Danza Inclusiva Down Huesca, asegura que es un espectáculo basado en la diversidad y cómo da pie a la creación, este año bajo el título "nadie sabía que buscaba".

Como colofón a la jornada, tendrá lugar el concierto de Alejo Stivel, a las 22,30 horas en el Teatro Olimpia. Luis Costa, asesor artístico de Cosmos Festival, espera que este un recital en formato acústico de un artista que marcó toda una época sea todo un éxito.