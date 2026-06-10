Trabajadores de la escuela concertada se movilizarán este jueves en Zaragoza

El secretario autonómico de FSIE en Aragón, Jesús Gil de Bernabé, recalca el trato discriminatorio que sufren los trabajadores de la enseñanza concertada. "No nos consideramos de segunda, somos profesionales altamente capacitados y nos sentimos respaldados por las familias y los resultados que obtenemos en nuestro trabajo", afirma el representante sindical, quien señala directamente a una parte de la clase política. "siguen empeñándose en diferenciar, dentro de la enseñanza sostenida con fondos públicos, como dos categorías: por una parte, la enseñanza los de titularidad pública y la de titularidad privada".

Las protestas, convocadas a nivel nacional, se sustentan en exigencias como la mejora de la financiación o la reducción de la carga lectiva. De hecho, el principal detonante de estas movilizaciones es el proyecto de ley que está en trámite para reducir la carga lectiva del profesorado, y que no incluye a los trabajadores de la concertada.

Gil de Bernabé recuerda que pública y concertada "se rigen por las mismas normas que marca la administración". Aspectos como los procesos de admisión o la inspección educativa no admiten diferencias. Sin embargo, no entienden por qué el Ministerio de Educación está trabajando en un proyecto de ley en el que considera que para mejorar la calidad de educativa, las horas lectivas semanales en secundaria deben ser 18, pero sólo en los centros públicos, porque en los concertados se mantienen en 25. "Es algo completamente ilógico", lamenta el secretario de FSIE.