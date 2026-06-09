FSIE espera un pronunciamiento inminente del TSJA sobre los conciertos

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón se pronunciará esta semana sobre el recurso contra la concertación del Bachillerato presentado por colectivos de la escuela pública. De momento, el departamento de Educación ha emitido trece resoluciones favorables y provisionales.Todos los centros que han solicitado concertar plazas en esas enseñanzas no obligatorias a partir del próximo curso han tenido el visto bueno del ejecutivo. Ahora la pelota está en el tejado del tribunal aragonés, que tiene que decidir si acepta o no las cautelarísimas con las que la escuela pública pide paralizar este proceso.

La federación de centros concertados, FSIE, defiende este concierto de Bachillerato aprobado en otras comunidades. Su secretario general en Aragón, Jesús Gil de Bernabé, lamenta que se utilice como arma política. Recuerda que cuando hace ya años un ejecutivo de distinto color político concertó el tramo 3-6 años - tampoco obligatorio - también hubo críticas, pero cesaron y ahora no se cuestiona la decisión. Cree que en el caso de bachillerato sucederá lo mismo.

Desde FSIE esperan un pronunciamiento judicial inminente antes de la apertura de plazo de matriculaciones de bachillerato el lunes que viene.

Equiparación de condiciones

Por otro lado, profesores y trabajadores de los colegios concertados se concentrarán este jueves frente a la Delegación del Gobierno para reivindicar la equiparación de sus condiciones con las de los compañeros de la escuela pública. Rechazan que no se aplique en centros concertados la reducción a 18 horas semanales la carga lectiva en Secundaria recogida en una nueva normativa estatal.

Desde FSIE recuerdan que los profesores y el personal no docente de la concertada cobran menos y tienen peores condiciones, pese a ser centros sostenidos y parte de la red pública. Gil de Bernabé pide acabar con esa discriminación.

Además, ha explicado que para reducir la brecha salarial entre profesores de la pública y concertada, existen complementos autonómicos. En Aragón se firmó uno hace tres años, pero no se actualiza ni sube en la misma medida que los sueldos de los funcionarios.