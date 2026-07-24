Los efectivos trabajan para controlar tres incendios en Aragón

Los efectivos de la lucha contra el fuego están muy pendientes del viento y de las altas temperaturas porque pueden reavivar el incendio forestal de La Cerollera en la provincia de Teruel, que, de momento, ha afectado a 82 hectáreas con un perímetro de seis kilómetros. Los trabajos se centran en consolidar los flancos derecho e izquierdo. Pore eso, están trabajando en la zona medidas aéreos y terrestres.

Los Ayuntamientos de la zona han emitido bandos para solicitar a la población que no acceda a las áreas afectadas por el incendio forestal de La Cerollera para facilitar las labores de extinción y garantizar la seguridad. El alcalde, Francisco Serrano, señala que se disipa la posibilidad de que haya que desalojar a los vecinos.

A menos de 70 kilómetros, se han producido reproducciones en el incendio de Ejulve que han provocado que las llamas se reactiven en el flanco izquierdo. Los efectivos contra el fuego trabajan para evitar que el fuego vuelva a reavivarse. De momento, ha habido que cortar una carretera autonómica que atraviesa esa zona y se ha habilitado el Puesto de Mando Avanzado en las piscinas de la localidad.

También sigue activo el incendio forestal de la localidad oscense de Plan que ha afectado a unas 100 hectáreas. El consejero de Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, señala que la orografía y las altas temperaturas dificultan su extinción.