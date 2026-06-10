Aragón desarrolla una app para combatir los trastornos alimentarios en colegios

Expertos aragoneses de unidades de Salud Mental han desarrollado una aplicación para la detección precoz de trastornos alimentarios en los centros educativos. Se trata de una app gamificada que adapta al lenguaje de los jóvenes el test Scoff, una herramienta básica para aflorar esos trastornos, y protagonizada por dos personajes llamados Juan y Pilar.

Ahora que ha sido validada, la app, denominada ApeTest, se pondrá a disposición de los equipos de 30 colegios de la comunidad autónoma – 25 de Zaragoza, 5 de Huesca y 5 de Teruel – para que sus orientadores puedan utilizarla en caso de sospecha según ha detallado la consejera de Educación, Carmen Susín.

En la validación de resultados de esta app participaron 485 estudiantes de entre 1º y 3º de ESO de cinco institutos zaragozanos. Su uso permitió detectar 10 posibles casos de anorexia y 14 de bulimia, con bajo margen de error clínico y cumpliendo las garantías de protección de datos.

La psiquiatra y presidenta de la Fundación APE, Maite Zapata, valora que herramienta será eficaz para tratar precozmente estas patologías porque su formato invita a los jóvenes a abrirse en sus respuestas y además generará alertas en caso de que los resultados sean preocupantes para luego iniciar un proceso de derivación al Salud.

En Aragón cada año se detectan unos 100 nuevos casos de trastorno alimentario en menores. Aunque antes aparecían a los 15 o 16 años, la edad de inicio ha bajado hasta los 13. En el 65% de los casos, la anorexia o la bulimia se superan gracias a tratamientos con psicólogos o nutricionistas que duran entre 2 y 5 años.