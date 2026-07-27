Una escultura marcará el nacimiento del río Turia

El Ayuntamiento de Teruel instalará en los próximos días una escultura en el punto donde confluyen los ríos Guadalaviar y Alfambra, lugar en el que nace oficialmente el río Turia. La actuación pretende señalizar y poner en valor este enclave, hasta ahora sin ningún elemento que identificara su importancia histórica, geográfica y paisajística.

La obra, diseñada por Gene Martín y fabricada por Talleres Rafael Martín, combina piedra del Maestrazgo con acero inoxidable y acero corten para simbolizar la unión de ambos ríos. Con más de tres metros de altura, incorpora dos poemas grabados en español e inglés.

El Consistorio considera que la escultura contribuirá a crear un nuevo atractivo turístico y a dar visibilidad al origen del Turia, cuyo nombre comienza precisamente en la ciudad de Teruel tras la unión del Guadalaviar y el Alfambra.