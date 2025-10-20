MUNICIPAL

El ayuntamiento de Teruel congelará tasas e impuestos en 2026

De esta manera Teruel se convierte en la tercera ciudad española con menor presión fiscal, por detrás de Zaragoza y Santander, que ocupan el primer puesto del ránking, seguidas de Madrid.

Redacción

Teruel |

ALCALDESA DE TERUEL
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la concejal de Hacienda, Carmen Romero | Ayuntamiento de Teruel

El ayuntamiento de Teruel congelará las tasas e impuestos municipales por tercer año consecutivo. De esta manera Teruel se convierte en la tercera ciudad española con menor presión fiscal, por detrás de Zaragoza y Santander, que ocupan el primer puesto del ránking, seguidas de Madrid.

La alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, ha destacado que se mantienen las bonificaciones en las ordenanzas fiscales, tanto en el IBI, como en el Impuesto de Actividades Económicas y en el de Construcciones y Obras, "mientras se sigue generando inversión e impulsando la creación de empleo".

"Sí que habrá pequeñas modificaciones en el impuesto de circulación de vehículos, en el apartado de obras de emergencia y en servicios sociales", tal y como ha explicado la concejal de Hacienda, Carmen Romero.

