El ayuntamiento de Teruel reformará el Paseo del Óvalo

Así lo ha anunciado la alcaldesa en el pleno ordinario celebrado esta mañana, donde también se han aprobado otros proyectos como el refuerzo de la seguridad peatonal en el puente sobre la línea de ferrocarril de acceso al Barrio de Caudé, la construcción de un muro de contención en la calle Cuevas del Siete, la mejora de drenaje en el parque canino de la calle Compromiso de Caspe o la reparación del cárcavo en la zona verde de la Plaza de San Sebastián.

Redacción

Teruel |

Pleno ayuntamiento
El ayuntamiento de Teruel reformará el Paseo del Óvalo | Ayuntamiento de Teruel

El ayuntamiento de Teruel ha encargado la redacción de un proyecto para cambiar todo el pavimento del Paseo del Óvalo y acondicionar la red de aguas pluviales. Así lo ha anunciado la alcaldesa, Emma Buj, durante el pleno ordinario celebrado esta maña.

Todos los grupos municipales han llevado propuestas relacionadas con la mejora de las redes de saneamiento, tras el hundimiento hace unos días de un camión de la basura en una calle del barrio del Carmen.

Según ha explicado Emma Buj, la reforma enlazará con la renovación de las redes y pavimento de la carretera San Julián, concretamente desde el final del Óvalo hasta el centro social de San Julián, "lo que permitirá canalizar las lluvias de la zona del centro de la ciudad al cárcavo de la rambla de San Julián".

