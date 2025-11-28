MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Teruel presenta un presupuesto de 50,6 millones

Las principales partidas se centran en la creación de una residencia para usos sociales en San León y la nueva sede de la Policía Local en el Polígono Sur, además de distintas actuaciones relacionadas con el mantenimiento de la ciudad.

Redacción

Teruel |

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel ha presentado esta mañana su borrador de presupuesto para el año que viene, que asciende a 50,6 millones de euros, un 0,4% superior al del presente ejercicio. Las cuentas se aprobarán a mediados de diciembre en un pleno extraordinario.

La alcaldesa, Emma Buj, también ha explicado que "los proyectos estrella serán el acondicionamiento del entorno del centro sociocultural de San Julián, la Cuesta de Capuchinos y la redacción del proyecto de construcción del futuro auditorio en el entorno de Cofiero".

Finalmente, la alcaldesa también ha explicado que en este presupuesto se destinarán 330.000 euros para compensar la pérdida de vivienda a los vecinos de la calle San Francisco.

