Vega Brun, con un 13,895, mejor nota de la PAU en Huesca

La Universidad de Zaragoza ha dado a conocer las mejores notas de la PAU, en la provincia de Huesca. Vega Brun Lope, alumna del IES Pirineos, ha obtenido la mejor nota de la provincia, un 13,895. Duda entre estudiar Medicina y Enfermería en la Universidad de Zaragoza. "Me gustaría estudiar Medicina porque me parece una carrera muy bonita y considero que es una carrera en la que estás aprendiendo continuamente y que exige responsabilidad y esfuerzo, que son aspectos que encajan con mis intereses. Además, me encantan la biología y la química. Pero también me planteo estudiar Enfermería, un poco por los mismos motivos y porque mi madre es enfermera, le encanta su trabajo y, eso, también me motiva", ha explicado.

Alejandra Bagé, del colegio Altoaragón, ha conseguido un 13,826, una calificación que la sitúa como la segunda mejor nota de la provincia de Huesca. "Me gustaría estudiar Medicina en la Universidad de Zaragoza. He escogido esta carrera porque me parece muy interesante y me parece muy bonito poder ayudar a los demás siempre que se pueda", ha señalado Alejandra Bagé.

Lucía Martínez, también alumna del colegio Altoaragón, ha obtenido un 13,82, la tercera mejor nota de la PAU en Huesca. Su intención es "estudiar Medicina porque es lo que siempre me ha gustado, tanto por la materia como por la idea de ayudar a los demás. Me gustaría hacerlo en la Universidad de Zaragoza, y en concreto en el Campus de Huesca, ya que vivo allí y ahora ya se puede cursar el grado entero", ha afirmado.