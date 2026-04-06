ECONOMÍA

Gobierno de Aragón y agentes sociales piden una reunión al MITECO por el Nudo Mudéjar

Los alcaldes de los municipios afectados se han reunido con los representantes autonómicos, a quienes han advertido de la inseguridad jurídica que ofrece la propuesta del Instituto para la Transición Justa de repartir la capacidad eléctrica del conjunto del Nudo Mudéjar entre todos los proyectos del concurso.

Redacción

Teruel |

NUDO MUDEJAR
Gobierno de Aragón y agentes sociales piden una reunión al MITECO por el Nudo Mudéjar | Gobierno de Aragón

Los alcaldes de los municipios afectados por los recortes del Nudo Mudéjar se han reunido hoy en Teruel con los representantes del Gobierno de Aragón y con los agentes sociales turolenses para advertir de la inseguridad jurídica que ofrece la propuesta del Instituto para la Transición Justa de repartir la capacidad eléctrica del conjunto del Nudo Mudéjar entre todos los proyectos del concurso.

Desde el Gobierno de Aragón alertan de la falta de tiempo y destacan la necesidad de pedir una reunión urgente conjunta con el MITECO. La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, señala que "esa alternativa no se ajusta a las condiciones del concurso en este momento", lo que introduce dudas jurídicas y riesgo de nuevos retrasos en un proceso ya prolongado.

Los agentes sociales lamentan que la falta de esa capacidad energética esté frenando la llegada de empresas y que, si la situación se prolonga, "se agravarán la pérdida de empleo y de población", por lo que el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, reclama "una solución inmediata" y una reunión con el ITJ y Enel.

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