Azcón reclama mayor compromiso con el Nudo Mudéjar de Andorra

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha reclamado una mejora de las ayudas al funcionamiento, al considerar "insuficiente" su nivel actual "para impulsar el empleo en

Teruel". Lo ha hecho durante el acto del Día de Aragón en la ciudad, desde donde ha pedido al Gobierno de España que las eleve hasta el 20%.

En su discurso también ha reivindicado el desarrollo económico de la provincia, poniendo en valor el empleo generado por el aeropuerto, la llegada de inversiones como la de Amazon Web Services e Instalaza, y las nuevas titulaciones universitarias en el Campus de Teruel de Medicina e Ingeniería Espacial.

Asimismo, ha defendido el Plan Aragón Más Vivienda y el primer PIGA residencial en Teruel. También ha reclamado una financiación autonómica justa que tenga en cuenta factores como la despoblación y la orografía; y ha pedido al Gobierno de España "que cumpla su compromiso con el Nudo Mudéjar".