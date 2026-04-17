POLÍTICA

Azcón reivindica el patrimonio en el Día de Aragón en Huesca

El presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, ha reivindicado el papel de la provincia oscense y ha reiterado que las pinturas murales del Monasterio de Sijena “deben volver a su lugar de origen”

Onda Cero Aragón

Aragón |

El acto se ha celebrado en el Museo de Huesca
Azcón reivindica el patrimonio en el Día de Aragón en Huesca | Fabián Simón

El Gobierno de Aragón ha celebrado este viernes el acto oficial del Día de San Jorge en Huesca. Allí, el presidente en funciones, Jorge Azcón, ha destacado el papel de la provincia y ha reclamado una financiación autonómica suficiente y un trato justo para nuestra comunidad autónoma. Además, ha incidido en la importancia del patrimonio aragonés en referencia a las pinturas del Monasterio de Sijena que están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

En su discurso en el Museo de Huesca el presidente aragonés ha puesto en valor el momento dulce de la provincia oscense, un territorio “lleno de oportunidades y con la menor tasa de paro del país”. También ha destacado el crecimiento y dinamismo empresarial del Parque Tecnológico Walqa, que ha pasado de 59 a 90 compañías.

Además, ha sacado pecho por el Plan de Vivienda y del Plan Pirineos y ha reiterado que las pinturas murales del Monasterio de Sijena “deben volver a su lugar de origen” en plena polémica con la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

A su vez, Azcón ha pedido un trato justo para una comunidad autónoma “leal a España y que cree en España”. Ha reclamado una dotación presupuestaria “suficiente por parte del Estado” que garantice la sanidad, la educación y los servicios sociales, al tiempo que ha reivindicado la reapertura del Canfranc y un corredor de altas prestaciones que una Aragón con Europa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer