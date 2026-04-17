Azcón reivindica el patrimonio en el Día de Aragón en Huesca

LEER MÁS Las pinturas de Sijena deberán regresar en plazo inferior a 56 semanas

El Gobierno de Aragón ha celebrado este viernes el acto oficial del Día de San Jorge en Huesca. Allí, el presidente en funciones, Jorge Azcón, ha destacado el papel de la provincia y ha reclamado una financiación autonómica suficiente y un trato justo para nuestra comunidad autónoma. Además, ha incidido en la importancia del patrimonio aragonés en referencia a las pinturas del Monasterio de Sijena que están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

En su discurso en el Museo de Huesca el presidente aragonés ha puesto en valor el momento dulce de la provincia oscense, un territorio “lleno de oportunidades y con la menor tasa de paro del país”. También ha destacado el crecimiento y dinamismo empresarial del Parque Tecnológico Walqa, que ha pasado de 59 a 90 compañías.

Además, ha sacado pecho por el Plan de Vivienda y del Plan Pirineos y ha reiterado que las pinturas murales del Monasterio de Sijena “deben volver a su lugar de origen” en plena polémica con la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

A su vez, Azcón ha pedido un trato justo para una comunidad autónoma “leal a España y que cree en España”. Ha reclamado una dotación presupuestaria “suficiente por parte del Estado” que garantice la sanidad, la educación y los servicios sociales, al tiempo que ha reivindicado la reapertura del Canfranc y un corredor de altas prestaciones que una Aragón con Europa.