Los médicos aragoneses irán a la huelga ante un Ejecutivo "sin voluntad"

Los sindicatos médicos aragoneses arrancarán la huelga el próximo lunes 20 de abril, cuando también se celebrará una gran manifestación en Zaragoza. Las protestas se extenderán hasta el jueves 24 para exigir al Gobierno autonómico que cumpla con sus reivindicaciones. Piden equiparar las condiciones laborales a las de otras comunidades o cumplir con los acuerdos sobre Atención Primaria.

CESM y FASAMET critican la falta de voluntad del Ejecutivo, que no se ha sentado con ellos a negociar a pesar de la convocatoria de huelga. Por ello, interpondrán una denuncia ante la inspección de trabajo. Exigen responsabilidad y compromiso para alcanzar un acuerdo y aseguran que estar en funciones no es una excusa.

Tras este parón autonómico, se sumarán a la huelga nacional del 27 al 30 de abril contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. El día 29 también realizarán una manifestación en Zaragoza acogiéndose a la convocatoria de toda España.

Por cada semana de huelga, según los datos de los sindicatos, se suspenden más de 1.000 cirugías y 15.000 consultas. Critican que el Departamento de Sanidad “manipula los datos”, con porcentajes de seguimiento que no reflejan la realidad de las convocatorias.