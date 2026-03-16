Los médicos retoman sus movilizaciones para exigir mejoras laborales

LEER MÁS Los médicos claman en Aragón contra el Estatuto Marco

Es el quinto paro nacional y el tercero autonómico. Durante esta semana, los sindicatos han convocado, al mediodía, concentraciones de apoyo de 5 minutos a las puertas de todos los hospitales y centros de salud. Además, el viernes saldrán a la calle para exigir mejoras en el sistema sanitario. Denuncian que el Estatuto Marco del Ministerio impone a los médicos jornadas laborales de hasta 45 horas semanales.

Al Departamento de Sanidad, reclaman el aumento del precio de la hora de guardia y que se destine el 25% del gasto sanitario a la Atención Primaria. Los sindicatos cifran el seguimiento de un 80% en los hospitales y del 50% en los centros de Atención Primaria. El Gobierno aragonés lo rebaja al 14,23%.

La huelga de los profesionales sanitarios obligará a cancelar operaciones y aplazar citas. Por ejemplo, en los cinco días de paros del mes de febrero hubo que suspender 921 intervenciones quirúrgicas y sólo se realizaron las de carácter urgente y las que no se podían retrasar. También hubo que anular 16.000 consultas que, ahora, serán reprogramadas. Los pacientes asumen con resignación estos cambios, pero defienden las reivindicaciones de los médicos.