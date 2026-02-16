Los médicos claman en Aragón contra el Estatuto Marco

Los médicos aragoneses se han sumado desde hoy a la convocatoria de huelga nacional para protestar por el Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad y que ya provocó movilizaciones en el mes de diciembre. Los sindicatos médicos de CESM y FASAMET estiman un seguimiento del 85% en los hospitales de la comunidad y un 50% en los centros de salud este primer día. Desde el Departamento de Sanidad estiman el 13,5% por la mañana.

A las 12.00 horas los profesionales han salido a protestar a las puertas de los distintos hospitales aragoneses como el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza), el Hospital Obispo Polanco (Teruel) y el Hospital Universitario San Jorge (Huesca). Una acción que se repetirá hasta el viernes, cuando culminará la semana de huelga con una gran manifestación en Zaragoza capital.

Los médicos demandan un Estatuto Marco que se adapte a sus necesidades incidiendo en la jornada máxima de 35 horas semanales, una clasificación profesional singular y la eliminación de guardias de 24 horas. A nivel autonómico, exigen la equiparación de sus condiciones laborales con las del resto de comunidades.

La miembro del Comité de Huelga, Beatriz Forniés, asegura que son peticiones “razonables” que ya tienen otros colectivos sanitarios y que a ellos se les niegan. Algunos de los facultativos que se han concentrado en Zaragoza aseguran que las condiciones son “inhumanas” y consideran “imposible” atender a los pacientes con esa “sobrecarga” de horas acumuladas de trabajo.

Ante la negativa de la Ministra, Mónica García, a negociar con los sindicatos médicos, aseguran que continuarán con el calendario de movilizaciones previsto, con paros semanales hasta el mes de junio.