CESM y FASAMET llaman a protestar contra un estatuto marco injusto con los médicos

Los médicos aragoneses se suman a la huelga estatal convocada la semana que viene, del 16 al 20 de febrero, contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Los convocantes, CESM y FASAMET denuncian que, en el borrador, se equipara a los médicos con 11 años de formación – carrera y MIR – con los profesionales con grados de 4 años. Consideran injusta esta clasificación, porque unos y otros no tienen ni las mismas competencias ni las mismas responsabilidades.

Otro problema radica en que las “horas extra” obligatorias con las que los médicos complementan su jornada de 35 horas seguirán sin tener regulación legal. Cada médico hace unas 1.000 horas complementarias al año. Se pagan por debajo de la ordinaria, no conllevan descansos compensatorios ni cotizan ni constan en su vida laboral.

Lo ha explicado la anestesióloga Beatriz Forniés Vives, poniendo su ejemplo personal. “Llevo 24 años de mi vida haciendo más de 1.000 horas anuales que no están en ningún sitio”, ha dicho. Cree que, perpetuando este tipo de injusticias, el borrador del nuevo Estatuto Marco, está abocando a los médicos a dejar la sanidad pública. Forniés sospecha que “esta estrategia puede estar cuidadosamente orquestada”.

Los convocantes denuncian que los sindicatos generalistas, apoyando el borrador, están aceptando para los médicos condiciones indignas que no defenderían para ningún otro colectivo de trabajadores.

Los profesionales insisten en que el borrador del Estatuto de la ministra de Sanidad, Mónica García, que se debe tramitar en el Congreso, es malo para los profesionales y para los pacientes y llaman a protestar a los médicos de hospitales y centros de salud. Este sábado, médicos aragoneses participarán en la manifestación convocada en Madrid para reivindicar un estatuto previo. La huelga tendrá lugar la semana que viene, la del 16 de marzo, y también en mayo y junio, pero no descartan darle mayor continuidad si se les ignora.

Reivindicaciones autonómicas

La protesta de médicos tendrá también carácter autonómico. Con ella, los sindicatos reclaman mejorar sus condiciones en Aragón. Mejorar el precio de la hora de guardia, que es de las más bajas de España, recuperar la carrera profesional o mayor presupuesto para Atención Primaria. Pese a que la huelga lleva días registrada, CESM y FASAMET lamentan que todavía nadie del Gobierno de Aragón ha llamado al comité de huelga.

Aunque todavía no se han publicado en el BOA, los sindicatos denuncian además los altos servicios mínimos decretados por el Salud para la semana que viene. Javier Martínez, jefe del Servicio de Anestesiología del Hospital Miguel Servet, ha puesto un ejemplo. “Cualquier festivo tengo 7 facultativos de guardia presenciales y cuatro localizables. 11 personas para dar la asistencia. Y en esta huelga de la semana pasada pasamos a ser 41”. Además, tendrán que atender actividad programada no urgente. Por eso ha terminado con una petición. “Nos gustaría que nuestros dirigentes del Salud se preocuparan tanto por estos pacientes todos los días y no sólo cuando convocamos una huelga”.