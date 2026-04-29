Turtlebas del Colegio Sansueña, ganadores de la III Liga del Emprendimiento

LEER MÁS La Liga del Emprendimiento llega a su tercera edición con más de 30 proyectos empresariales

A la final de la III Liga de Emprendimiento organizada por MBA Kids participaron 17 centros educativos con 35 proyectos empresariales. Una tercera edición que ha resultado ser un éxito. El objetivo de este encuentro es “fomentar el emprendimiento, pero el emprendimiento en edades tempranas porque muchas veces ya de mayor vienes con sesgos, con manías y eso perjudica en tu proyecto, pero en estas edades no hay filtro. La idea que tienen la desarrollan con pureza”, explica Luis Ignacio Fernández Irigoyen de MBA Kids.

Entre todas las propuestas, el equipo ganador resultó ser el Colegio Fomento Sansueña con Turtlebas, desarrollado por cuatro alumnas de 4º de la ESO: Rocio Barcelona, Carmen Gallardo, Carmen Urzola y Mía Franco. Todas ellas capitaneadas por su profesora de Economía y Emprendimiento, Esther Casado. Equipo que ganó el mejor speech a la hora de hacer la presentación porque “no sólo es importante tener una buena idea sino también saber comunicarla”, indica Fernández Irigoyen.

El proyecto Turtlebas consiste en una serie de robots con forma de tortuga que tiene el objetivo de contribuir a la limpieza de plásticos del fondo marino para proteger a las especies que viven en los océanos. Los robots emiten sonidos de baja intensidad para evitar que los animales se les acerquen y funcionan con energía solar, se recargan en embarcaciones sostenibles equipadas con placas solares. Como explica Esther Casado, la preparación comenzó con la explicación de cómo se forma una empresa y de elementos necesarios para saber si podía ser factible y tener viabilidad, aspectos que cumple Turtlebas.

Además de organizarse en el equipo, en clase “se les dieron nociones de lo que es un análisis DAFO, lo que es el plan de empresa, todos los departamentos que tiene la empresa. Además de analizar si necesitaban contratar personal, saber los costes, los salarios reales. Buscar datos y ponerse en contacto con empresas para que todo lo que hacen sea algo real. Imaginario, pero que el producto o el servicio sea viable, que eso es lo más importante”, explica Casado. De hecho, las alumnas se pusieron en contacto con empresas y con resorts de lujo que tienen acceso directo a bancos de corales, para plantearles si estarían interesados y qué necesidades podrían tener, ya que la limpieza sigue sin ser automatizada. Y el resultado fue positivo, Turtlebas podría ser viable.

Casado explica que desde el Colegio Fomento Sansueña se organizó una pequeña liga interna en el centro en la que participaron alumnos de 3º y 4º de la ESO y en la que presentaron hasta 10 proyectos empresariales. De todos ellos, votaron y escogieron a TurtleBas para presentarse a la III Liga del Emprendimiento de MBA Kids.