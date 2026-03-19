La Liga del Emprendimiento llega a su tercera edición con más de 30 proyectos empresariales

LEER MÁS Comienza la III Liga de Emprendimiento de Aragón

Los proyectos innovadores, de emprendimiento o la economía no son sólo cosa de adultos, también lo son de los más pequeños porque es esencial que desde los años escolares comiencen a familiarizarse con términos económicos, a entenderlos para que en el futuro no les asusten. Y con este objetivo, MBA Kids ha organizado la III Liga de Emprendimiento en la que participan 17 centros educativos con 35 proyectos empresariales.

Como explica Alba Cortés, de MBA Kids, el objetivo de esta competición es “fomentar el emprendimiento, las habilidades empresariales de los más pequeños porque aunque en el día de mañana no quieran ser empresarios, sí que van a aprender y adquirir una serie de competencias, como el saberse vender, el saber hacer un plan financiero, el saber resumir, el saber presentar una idea y el tener esa creatividad de imaginarla que son fundamentales en la sociedad que estamos viviendo y en el día a día”.

En la Liga de Emprendimiento, los equipos participantes tienen que crear una idea de negocio y montar una empresa viable, “que tengan muy claro y muy bien definido qué es lo que vamos a vender y cómo nos vamos a sostener, qué ingresos y gastos vamos a tener, quién participa en esa idea de negocio, quiénes son los socios”, explica Cortés.

Uno de los centros que participa en esta tercera edición el Colegio Madre María Rosa Molas de Zaragoza. Un centro que está muy comprometido con el emprendimiento, como explica el tutor de 4º de la ESO y profesor de Matemáticas, Biología, Geología, Ciencias Ambientales, Eduardo Sánchez, tanto que desde hace 16 años cuentan con una feria en la que participan los alumnos de forma voluntaria y se decidieron participar en la Liga de MBA Kids porque “los profesores estamos siempre buscando alternativas de aprendizaje, que se salgan de lo común. Esta serie de iniciativas nos ayudan muchísimo a cubrir todas esas competencias, todos esos aspectos que traspasan un poco el día a día, y realmente entendemos que en estas iniciativas es donde se produce el aprendizaje significativo de los alumnos”, indica Sánchez.

Desde diez años, este centro escolar organiza la Feria FIRMO, surgió con un objetivo centrado en la investigación, pero desde hace unos años, le han dado una vuelta para que esa investigación se enfoque en una idea de negocio. Y es lo que ha hecho el equipo que se presenta en esta edición, Malena Fernández, Álvaro Tirado y Paola Uliaque, de 4º de la ESO que han creado una empresa que se llama “Mamá Pato”. Se trata de una aplicación que conecta a jóvenes que quieren trabajar con padres que necesitan el tiempo libre para dedicarse a ellos mismos. “Se ofrecen servicios de desplazamientos de los niños al colegio, a extra escolares, eventos como cumpleaños, comuniones, fiestas de Halloween, clases particulares, incluso. Un poco de todo”.