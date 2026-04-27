Teruel ayudará a pagar el alquiler a las familias monoparentales

El Ayuntamiento de Teruel ha abierto una nueva convocatoria de ayudas al alquiler para familias monoparentales, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a uno de los colectivos más vulnerables. El presupuesto total es de 10.000 euros y se gestionarán a través de la Oficina de Vivienda.

El plazo de solicitud estará abierto desde el 28 de abril hasta el 15 de septiembre de 2026. Las ayudas cubrirán hasta tres mensualidades, con un máximo de 400 euros al mes.

La concejal de Servicios Sociales, Carmen Romero, ha explicado que podrán solicitarlas también quienes tengan la custodia exclusiva de sus hijos, "sin necesidad del carné de familia monoparental".