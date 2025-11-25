Nuevos planes de vivienda en Aragón para favorecer alquileres asequibles para jóvenes y trabajadores

“Aragón Más Vivienda”, “Programa 700”, “Programa +3.000” y “Más Vivienda, Mejor Turismo” son los diferentes planes y programas que está poniendo en marcha el Gobierno de Aragón para terminar la legislatura con más de 5.000 viviendas públicas y para las que se destina más de 400 millones de euros. Todos ellos forman del Plan “Aragón Más Vivienda 2024-2030”. El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, explica que en Aragón hay “una falta de vivienda y una alta demanda. Teniendo en cuenta que en una comunidad tan extensa como es la aragonesa había que buscar un plan transversal para tratar de solucionar el problema que suponía la vivienda, un problema social”.

Son muchos los problemas habitacionales y por diferentes causas que se dan en Aragón, de ahí la creación de esos cuatro planes y programas a los que, como ha asegurado Octavio López, se va a sumar otro más: “Más Vivienda, Mejor empleo”. Destinado a genera vivienda para todos los trabajadores que llegan a la comunidad fruto de los programas de inversión que se están llevando a cabo.

Uno de los colectivos en los que se está haciendo hincapié es en el de los jóvenes y es que, como ha recordado el consejero, 47.000 jóvenes aragoneses no se pueden emancipar por diferentes problemas, el principal, el no poder hacerse cargo de una hipoteca ni encontrar alquileres accesibles. De ahí que se haya contemplado impulsar, desde el Gobierno de Aragón, la vivienda pública, tanto en las tres capitales de provincia como en los pueblos pequeños.

En este aspecto, se está potenciando también la vivienda en áreas turísticas tensionadas ya que, al igual que los jóvenes, los trabajadores del ámbito turístico también están encontrando dificultades a la hora de alquilar una vivienda. Una de las últimas acciones ha sido la colocación de la primera piedra en Boltaña para la construcción de 15 viviendas para trabajadores de este sector. Viviendas que forman parte de las 488 que se están impulsando en los 43 municipios más turísticos de Aragón con una inversión de 80 millones.

El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial explica cómo en la construcción de vivienda de alquiler asequible, la colaboración público-privada es esencial. Una de las fórmulas que se contemplan es por la que los promotores construyen viviendas en suelo público y explotan los alquileres durante 75 años con rentabilidad garantizada. Para ello, a los inquilinos se les concede ayudas directas durante 15 años para que la cuota mensual no sea mayor al 30% de sus ingresos

Resumen del Plan Aragón Más Vivienda