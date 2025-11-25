Nuevos planes de vivienda en Aragón para favorecer alquileres asequibles para jóvenes y trabajadores

“Aragón Más Vivienda”, “Programa 700”, “Programa +3.000” y “Más Vivienda, Mejor Turismo” son los diferentes planes y programas que está poniendo en marcha el Gobierno de Aragón para terminar la legislatura con más de 5.000 viviendas públicas y para las que se destina más de 400 millones de euros. Todos ellos forman del Plan “Aragón Más Vivienda 2024-2030”. El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, explica que en Aragón hay “una falta de vivienda y una alta demanda. Teniendo en cuenta que en una comunidad tan extensa como es la aragonesa había que buscar un plan transversal para tratar de solucionar el problema que suponía la vivienda, un problema social”.
Son muchos los problemas habitacionales y por diferentes causas que se dan en Aragón, de ahí la creación de esos cuatro planes y programas a los que, como ha asegurado Octavio López, se va a sumar otro más: “Más Vivienda, Mejor empleo”. Destinado a genera vivienda para todos los trabajadores que llegan a la comunidad fruto de los programas de inversión que se están llevando a cabo.
Uno de los colectivos en los que se está haciendo hincapié es en el de los jóvenes y es que, como ha recordado el consejero, 47.000 jóvenes aragoneses no se pueden emancipar por diferentes problemas, el principal, el no poder hacerse cargo de una hipoteca ni encontrar alquileres accesibles. De ahí que se haya contemplado impulsar, desde el Gobierno de Aragón, la vivienda pública, tanto en las tres capitales de provincia como en los pueblos pequeños.
En este aspecto, se está potenciando también la vivienda en áreas turísticas tensionadas ya que, al igual que los jóvenes, los trabajadores del ámbito turístico también están encontrando dificultades a la hora de alquilar una vivienda. Una de las últimas acciones ha sido la colocación de la primera piedra en Boltaña para la construcción de 15 viviendas para trabajadores de este sector. Viviendas que forman parte de las 488 que se están impulsando en los 43 municipios más turísticos de Aragón con una inversión de 80 millones.
El consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial explica cómo en la construcción de vivienda de alquiler asequible, la colaboración público-privada es esencial. Una de las fórmulas que se contemplan es por la que los promotores construyen viviendas en suelo público y explotan los alquileres durante 75 años con rentabilidad garantizada. Para ello, a los inquilinos se les concede ayudas directas durante 15 años para que la cuota mensual no sea mayor al 30% de sus ingresos
Resumen del Plan Aragón Más Vivienda
- Plan Aragón Más Vivienda: se va a desarrollar en las tres capitales de provincia y se ha destinado 135 millones en 15 años para construir 2.000 viviendas.
- Programa 700: está destinado a los municipios de menos de 3.000 habitantes. En las dos convocatorias de 2024 y 2025 se han destinado 20 millones de euros para la rehabilitación de 355 viviendas en 167 municipios de todo Aragón.
- Programa +3.000: podrán beneficiarse los municipios de más de 3.000 habitaciones y está destinado a la vivienda de alquiler asequible con opción a compra, para ello se agruparán lotes de municipios cercanos. Todavía hay que definir los lotes y la financiación.
- Programa Más Vivienda, Mejor Turismo: se construirán viviendas públicas de alquiler asequible en zonas turísticas. Para ello se han destinado 65 millones de euros para realizar 448 viviendas de alquiler para trabajadores del sector turístico y estarán distribuidas en 43 municipios.