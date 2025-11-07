La compraventa de vivienda sigue en cifras históricas en Aragón

Según el informe del Mercado Inmobiliario, de julio a septiembre, se cerraron 4.563 venta. Si tomamos como referencia los últimos doce meses, se formalizaron 18.486 operaciones, lo que supone una subida del 19%. Un informe que impulsa la Cátedra de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Ibercaja, Grupo Plaza 14, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad de Aragón e Ingennus.

Lo que tampoco para de subir es el precio del metro cuadrado que se sitúa en 1.696 euros, la cifra más alta desde hace 14 años. Detrás de esta tendencia al alza en la venta de pisos, está el aumento del número de habitantes, la actual situación económico y las facilidades para firmar un préstamo hipotecario. La demanda supera a la oferta y apenas hay mano de obra en el sector de la construcción para levantar nuevas viviendas.

La compraventa de vivienda usada ha contabilizado una disminución del 4% en el penúltimo trimestre del año, alcanzando las 3.642 operaciones, volumen que todavía se sitúa en niveles próximos al máximo del trimestre anterior y que no se daban desde el mismo trimestre de 2005. Por otro lado, en vivienda nueva, el número registrado ha sido de 921 compraventas, que ha supuesto un crecimiento trimestral del 6,5, y un aumento del 40,6% respecto al mismo trimestre del 2024.

El precio de oferta de vivienda de alquiler en Aragón durante el mes de septiembre de 2025 ha sido de 10 euros por metro cuadrado y mes, manteniendo el máximo obtenido en junio, con un incremento trimestral por tanto nulo y un ascenso interanual del 8,1%.