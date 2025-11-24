Primera piedra de las 15 viviendas de Boltaña destinadas a los trabajadores del sector turístico

LEER MÁS El Plan Más Vivienda prevé 23 pisos en Villanúa y 2 en Bonansa

El Gobierno de Aragón ha dado hoy un nuevo paso más para solucionar el problema de la vivienda en la comunidad autónoma con la colocación de la primera piedra en Boltaña de las 15 viviendas públicas de alquiler asequible que pondrá al servicio de los trabajadores del turismo, a fin de que puedan aprovechar las oportunidades laborales que brinda este sector.

Se trata de viviendas que se levantarán en una parcela ubicada entre las avenidas Saint Lary y Ordesa, en un bloque de cuatro plantas. La primera de ellas estará reservada para los garajes y trasteros, mientras que en las tres restantes se distribuirán las 15 viviendas (cinco en cada planta), que serán de dos dormitorios y contarán con 50 metros cuadrados útiles.

La de Boltaña es una actuación incluida en el Programa ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’, que, como ha recordado el consejero Octavio López, contempla la inversión de más de 80 millones de euros en los 43 municipios más turísticos de la comunidad autónoma, donde se edificarán 488 viviendas. “Hay que aplicar fórmulas que amplíen el parque de vivienda pública sin imponer regulaciones al mercado privado que lejos de arreglar el problema, lo agravan, como está ocurriendo con la declaración de las zonas de mercado tensionado”, ha remarcado el titular de Vivienda del Gobierno de Aragón, quien ha apuntado que las viviendas cuya construcción se ha iniciado hoy en Boltaña tendrán un precio mensual para sus beneficiarios que rondará los 350 euros. López ha justificado este impulso a la vivienda pública en el Pirineo y otras zonas del territorio argumentando que “no queremos municipios que mueran de éxito en los que la buena marcha del turismo impida que quienes deseen trabajar en un bar, en un restaurante, en un hotel, en un comercio o una estación de esquí no puedan hacerlo porque no encuentran un alquiler que puedan abordar con su salario, ni queremos trabajadores viviendo en autocaravanas porque no pueden alquilar una vivienda digna sin dedicar a ella un altísimo e inasumible porcentaje de su salario”.

El de Boltaña será el primer edificio del Programa ‘Más Vivienda, Mejor Turismo’ que se edificará mediante el empleo de la construcción industrializada, con sistemas de estructura, paneles de cerramientos y los módulos de los baños prefabricados, lo que permitirá acortar los plazos. De esta manera, las 15 viviendas que hoy se han iniciado en Boltaña serán una realidad en el verano de 2026.“Como ven, Aragón tiene un plan para que los municipios que han encontrado en el turismo una actividad de desarrollo económico, social y laboral puedan seguir prosperando sin que la falta de vivienda sea un problema con el que se topen quienes quieran vivir en ellos y aprovechar las oportunidades profesionales que este sector les ofrece”, ha concluido Octavio López.