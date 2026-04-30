Koldo García declara este jueves en el Tribunal Supremo tras la maratoniana declaración de Aldama

Aldama aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era "el uno" en una organización criminal con jerarquías y "todo lo sabía"

Aldama también afirmó que Koldo y Ábalos querían que constructoras ayudaran a "la financiación del PSOE" y declaró que les pagó a ambos entre 3, 4 y 5 millones de euros.

Está previsto que sea Koldo quien declare antes y que en último lugar lo haga Ábalos, después de que la abogada del exasesor apuntase que su prioridad era "prestar declaración con posterioridad" a Aldama.