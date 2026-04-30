Koldo García declara este jueves en el Tribunal Supremo tras la maratoniana declaración de Aldama
Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, declara este jueves en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra ambos y contra el empresario Víctor de Aldaman tras la extensa declaración de este último que acaparó toda la jornada del miércoles.
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Aldama también afirmó que Koldo y Ábalos querían que constructoras ayudaran a "la financiación del PSOE" y declaró que les pagó a ambos entre 3, 4 y 5 millones de euros.
Está previsto que sea Koldo quien declare antes y que en último lugar lo haga Ábalos, después de que la abogada del exasesor apuntase que su prioridad era "prestar declaración con posterioridad" a Aldama.
Tras Koldo declarará el exministro de Transportes, José Luis Ábalos
Este jueves, a las 10:00 horas, será el turno de Koldo García y, si se cumple lo previsto, tras él declarará el exministro de Transportes José Luis Ábalos.
Aldama ocupó la jornada completa, con casi ocho horas
Si bien estaba previsto que los tres acusados ofrecieran sus respectivas versiones en la misma sesión, Aldama ocupó la jornada completa, con casi ocho horas.
El empresario, que está en libertad provisional desde que ofreció aportar información sobre los otros acusados y que afronta una petición de cárcel inferior a la del resto, confesó el pago de comisiones millonarias a cambio de contratos públicos.
Koldo García declara en el Tribunal Supremo tras la maratoniana declaración de Aldama
Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, declara este jueves en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra ambos y contra el empresario Víctor de Aldaman tras la extensa declaración de este último que acaparó toda la jornada del miércoles.