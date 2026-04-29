Aldama acusa a Sánchez de ser el "escalafón 1 de la banda organizada": "Me dijo 'muchas gracias, sé perfectamente lo que estás haciendo"

La declaración del empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo ha marcado un punto de inflexión en el juicio por el denominado caso mascarillas. Aldama ha explicado cómo fue su encuentro con Pedro Sánchez en el mitin de 2019 de Pepu Hernández, donde se hizo la "famosa" foto con el presidente del Gobierno.

Según la versión ofrecida ante el juez, Koldo García invitó a Víctor de Aldama a dicho mitin del PSOE en el que el presidente lo habría recibido. El empresario ha relatado que le condujeron por distintos pasillos del teatro hasta llegar a una antesala, donde se encontraba "el presidente con una persona de seguridad". Explica que, a su llegada, "solamente se quedan Koldo, el presidente y yo".

Según sus palabras, Sánchez le dio las "gracias por todo". "Sé perfectamente lo que estás haciendo y solo quiero darte las gracias", le dijo el presidente a Aldama, según ha desvelado. Al pronunciar esas palabras, Koldo y Ábalos se han mirado "entre risas", con cara de sorpresa, como si les llamase la atención sus palabras.

El empresario ha enmarcado este encuentro en el contexto de su relación con el exasesor Koldo García y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, figuras centrales en la presunta trama de corrupción vinculada a contratos de material sanitario durante la pandemia.

Relación de Koldo con Sánchez

En su declaración, Aldama ha ido más allá del encuentro con Sánchez y ha añadido que "evidencio que la relación que tiene Koldo con el presidente va más allá por cómo le trata". "No le llama presidente, le llama Pedro", ha recalcado.

No le llama presidente, le llama Pedro

"Yo le pregunto: '¿Cómo te refieres al presidente como Pedro?'", explica, a lo que Koldo le responde: "Víctor, el día que el presidente me diga que le tengo que llamar presidente, dejo de estar en el partido y me marcho de aquí. Él me debe mucho", ha desvelado ante el juez.

Financiación ilegal del PSOE

Víctor de Aldama ha hablado sin ningún tapujo de la financiación del Partido Socialista: "Koldo me dice que no se va a facturar, 'vas a ser tú el nexo porque las empresas tienen que pagar en efectivo' y ahí ya entiendo que no es una donación al uso y que estamos haciendo algo ilegal." Relata también que él preguntaba si en Moncloa lo sabían, a lo que Koldo le respondía que "el presidente todo lo que hacemos lo tiene claro y lo sabe; estaba al tanto de todo".

El fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, también le ha interrogado sobre los pagos a Ábalos y Koldo: "Estos pagos se producen sobre todo con las obras públicas. Antes yo estaba haciendo favores para ganarme la confianza entre ellos". Detalla que pagó, entre otras cosas, el tratamiento de fertilidad de la ex pareja de Koldo o la compra de una moto scooter.

Además, ha explicado una situación ocurrida en México, donde asegura que "pagó señoritas" a José Luis Ábalos durante la visita oficial del ministro de Transportes. Koldo se dirigió a él afirmando que "hay que organizar algo al jefe (Ábalos) para que se relaje" y que "hay que buscar a unas señoritas y presentárselas al jefe".

"Es la primera y única vez que pago señoritas para el señor Ábalos", ha querido remarcar ante el juez.

Sánchez, "escalafón 1 de la banda organizada"

Aldama ha acusado directamente a Sánchez de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que ha dicho pertenecer, seguido del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García.

Y a este último le ha otorgado un valor particular al afirmar que los ministros le atendían el teléfono porque conocían que "era una persona de Pedro Sánchez". Koldo García además le aseguró que, dado que Sánchez no pudo "situarlo en la Moncloa", lo colocó "a instancias de Santos Cerdán" en el Ministerio de Transportes.