JUICIO CASO MASCARILLAS

El Supremo escucha este miércoles a Ábalos, Koldo y Aldama en el juicio por el caso mascarillas

El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor, Víctor de Aldama, los tres acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo, prestarán declaración este miércoles por su presunta implicación en la trama.

Antonio J. Mora

Madrid |

El Supremo escucha este miércoles a Ábalos, Koldo y Aldama en el juicio por el caso mascarillas
Imagen de archivo del comisionista Víctor de Aldama a su llegada la pasada semana al Tribunal Supremo | Agencia EFE

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Ábalos y Koldo afrontan peticiones de 24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente

Ábalos y Koldo García, en prisión provisional y acusados también del presunto enchufe de dos mujeres en empresas públicas, afrontan peticiones del fiscal de 24 y 19 años y medio, respectivamente, que la acusación popular que dirige el PP eleva a 30.

El empresario Aldama abre las declaraciones

Tras la maratoniana sesión del pasado lunes -que duró catorce horas y se extendió hasta la medianoche-, el juicio arranca con el reconocimiento de los hechos de Aldama, que se avino a colaborar con la Fiscalía cuando estaba en prisión preventiva por un presunto fraude en hidrocarburos por el que sigue investigado en la Audiencia Nacional.

De los tres, Aldama es el acusado con mejor horizonte penal: en libertad y con una solicitud de 7 años de cárcel que buscará reducir con su declaración, en la que intentará apuntalar su colaboración para evitar su ingreso en prisión.

El Supremo escucha este miércoles a Ábalos, Koldo y Aldama en el juicio de las mascarillas

El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor, Víctor de Aldama, los tres acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas que se está celebrando en el Tribunal Supremo, prestarán declaración este miércoles por su presunta implicación en la trama.

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