Aldama relata el presunto engranaje de financiación ilegal del PSOE: "Las empresas tenían que pagar en efectivo"

El empresario Víctor de Aldama ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo con motivo del caso mascarillas. Durante su intervención, ha desvelado el procedimiento respecto al cual obtenían dinero en efectivo varias constructoras, que presuntamente serviría para financiar de manera ilegal al partido socialista.

Según la versión que ha ofrecido al juez, el empresario ha relatado que Koldo le presentaba empresas que trabajaban ya para el Ministerio, con las que habrían llevado a cabo un sistema de comisiones camufladas bajo la apariencia de donaciones legales.

"Koldo me decía: "tenemos que ver cómo ayudarles (a las empresas) para ver cómo se pueden llevar la licitación. Si les ayudamos a que ganen, podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación"".

Ante estas supuestas donaciones al partido, y cuestionado por la manera en la que esta se iba a facturar, Koldo le responde: "Víctor, esto no se puede facturar. Tienes que hablar tú con las empresas. Vas a ser el nexo porque las empresas tienen que pagar en efectivo"; explicando la obligación del pago en efectivo y el rol que habría adquirido, entonces, como intermediario entre las empresas y la financiación del PSOE.

"Soy empresario, veo la oportunidad y quiero que me sigan dando cosas"

Víctor de Aldama, según ha afirmado este miércoles en el Tribunal Supremo, comprendió que estaban haciendo algo ilegal, pero que siguió adelante con motivo de su faceta de empresario. "De alguna manera no me siento del todo cómodo, pero tampoco incómodo. Al final, soy empresario, veo la oportunidad y quiero que me sigan dando cosas".