Simulacro del eclipse en España: hora exacta y cómo saber si lo verás desde tu casa

España tiene hoy una cita poco habitual con el cielo. Este jueves 30 de abril no hay eclipse, pero sí algo muy parecido: la fecha de hoy está marcada en el calendario para los expertos y seguidores de la astronomía, pues se realizará un "ensayo general" que permite anticipar desde dónde se podrá ver el gran fenómeno astronómico del próximo 12 de agosto.

Se trata del llamado "día espejo", una coincidencia astronómica que hace que el Sol se sitúe prácticamente en la misma posición que ocupará durante el eclipse real. Una oportunidad única para comprobar, con meses de antelación, los puntos con mayor visibilidad del eclipse.

La hora clave: 20:30 hora peninsular

Según han trasladado los expertos, el momento decisivo será entre las 20:00 y las 20:30 horas, aproximadamente. Es justo la franja en la que el eclipse alcanzará su punto máximo en agosto, por lo que la prueba debe hacerse a esa misma hora y mirando hacia el oeste.

Elegir bien el lugar será tan importante como mirar al cielo. La franja de totalidad, es decir, donde el eclipse será completo, cruzará el norte y noreste de España, desde Galicia hasta Baleares, pasando por comunidades como Asturias, Castilla y León, Aragón o la Comunidad Valenciana.

Ciudades como Oviedo, León, Burgos, Zaragoza o Santander aparecen entre los puntos más privilegiados. El eclipse del 12 de agosto se va a producir con el Sol muy bajo, cerca del atardecer, lo que significa que cualquier obstáculo puede arruinar la experiencia.

En algunos casos concretos, los expertos ya señalan ubicaciones muy precisas, como pueden ser puertos o embalses, donde la visibilidad será la ideal precisamente por esa ausencia de obstáculos o contaminación lumínica. De hecho, los expertos recuerdan que si el horizonte no está despejado, será complicado observar el eclipse.

No es solo hoy, esta semana podría repetirse "el simulacro"

Aunque hoy, 30 de abril, es considerado el día más preciso para simular el eclipse, los días cercanos también sirven como referencia. El Sol mantiene una posición muy similar durante toda esta semana, por lo que quienes no puedan hacer la comprobación hoy aún están a tiempo de hacerlo en jornadas próximas.

De hecho, la meteorología podría impedir observar la posición del Sol, por lo que el resto de días podrían ser clave para realizar el ensayo.