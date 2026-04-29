Asesinado y sepultado en hormigón: así han hallado al testigo clave del caso de la viuda de la CAM

La Policía Nacional ha hallado este martes el cadáver del empresario alicantino Jesús Tavira, relacionado en su momento con el asesinato a tiros en 2016 de la viuda del expresidente de Caja de Ahorros del Mediterráneo, María del Carmen Martínez. La víctima ha sido encontrada bajo una capa de hormigón a más de dos metros de profundidad en la casa de uno de sus trabajadores en Alicante.

Jesús Tavira, de 63 años, había desaparecido el pasado 18 de marzo. Tres días después, su coche apareció calcinado en el barrio alicantino de las Mil Viviendas. Tras 41 días desaparecido, su cuerpo ha sido hallado por la Policía Nacional.

Cuatro personas han sido detenidas

Este martes, los agentes han arrestado a los cuatro detenidos. El principal sospechoso es el mecánico que le arreglaba los coches a Tavira en su empresa de compra venta de automóviles. Tres personas más estarían implicadas.

El cadáver del empresario ha sido hallado enterrado a dos metros de profundidad con una capa de cemento encima. Una primera inspección ocular habría determinado su asesinato a puñaladas.

Era testigo del crimen de la viuda de la CAM

El nombre de Jesús Tavira está relacionado con la investigación del crimen en Alicante de María del Carmen Martínez, la viuda del ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, durante un enfrentamiento familiar con motivo de la herencia del fallecido.

La víctima fue asesinada a tiros hace diez años mientras permanecía en el interior de su coche en el concesionario Novocar de Alicante. Los días previos, Tavira había mantenido más de 200 comunicaciones con el principal sospechoso, Miguel López, yerno de la víctima que fue declarado no culpable por un jurado popular.

Finalmente no se pudo acreditar su vinculación, y se sostuvo que las llamadas respondían a una relación exclusivamente comercial. Miguel López era el propietario de un desguace de vehículos muy cercano al concesionario de coches Novocar, lugar donde tuvo lugar el crímen de María del Carmen Martínez.