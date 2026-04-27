La princesa Leonor estudiará el grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

La princesa Leonor estudiará en la universidad pública y en Madrid. En el campus de humanidades de la Universidad Carlos III en la localidad madrileña de Getafe. Es allí donde cursará el grado de Ciencias Políticas. En un comunicado los Reyes "anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026".

Los Reyes han creído conveniente que la Princesa realice su formación universitaria en España y del mismo modo que Felipe VI estudió en la Autónoma de Madrid, la princesa Leonor se queda también en la pública y cerca de casa, para poder compaginar con sus actividades oficiales cuando sea necesario.

La princesa Leonor ya sabe lo que es estudiar interna en el extranjero. Completó el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido) igual que su hermana la infanta Sofía, que actualmente estudia en Lisboa Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

¿Cómo ha sido su acceso a la universidad pública?

La Princesa de Asturias ha cumplimentado su acceso a la universidad por el procedimiento de Admisión Temprana, establecido para alumnos que han obtenido el Bachillerato Internacional fuera de España. Tanto los Reyes como el entorno de formación de la Princesa, querían que tuviera un título plenamente homologado en España y la Unión Europea y que estudie en contacto con alumnos de todas las clases sociales que acceden a la universidad pública.

En el comunicado de hoy, los Reyes señalan que "la Princesa de Asturias ha superado satisfactoriamente el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado sus estudios de bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión".

Se trata de un Grado universitario que incluye, entre otras materias, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales.

"La Princesa Leonor compatibilizará este período de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el período de bachillerto y los tres años en las academias militares", señalan los Reyes Felipe y Letizia en su comunicado.

El Gobierno, informado

La Casa del ha informado de que el Felipe VI ha informado al Presidente del Gobierno de este nuevo período de formación académica de Su Alteza Real la Princesa de Asturias.

Segundo vuelo en solitario de un avión militar

La Princesa está a punto de concluir su formación de tres años que inició en la Academia General Militar de Zaragoza, después en la Armada -en Marín, Pontevedra- con el embarcarse en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano. Y en junio completará su tercer año de formación militar, en el Ejército del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia, donde ya ha realizado su segundo vuelo en solitario, según informa la Casa del Rey.

La Princesa de Asturias realiza su segundo vuelo en solitario como piloito | Casa de SM el Rey

Al concluir estos tres años, la Princesa de Asturias tendrá la graduación de alférez y no recibirá el despacho de Teniente hasta el año que viene, cuando concluyan los estudios los compañeros con los que inició la formación militar, el año que viene.

La Princesa Leonor durante su formación militar | Casa de S M el Rey

Además de su formación universitaria y militar, la princesa posee un amplio conocimiento de idiomas, como se ha ido viendo en sus intervenciones en actos públicos, donde la hemos escuchado hablar inglés, catalán e incluso árabe.

La universidad, un período fundamental que formará también como persona a la Princesa

El paso por la universidad es considerado por todos los expertos educativos, como un período extraordinario para formar tanto el conocimiento como la propia personalidad. Es ahí donde se suelen encontrar las amistades más solidas de la vida. La Princesa, no obstante, ya sabe lo que significa el esfuerzo y el sacrificio en su paso por las academias militares, que le han supuesto un reto tanto intelectual -con materias técnicas verdaderamente complicadas- como físico.

Supone también un período de apertura para la Princesa en su manera de vivir. Fuera ya de la protección férrea y de la disciplina de las academias militares. La vida universitaria será más abierta, en contacto directo con más alumnos, aunque a la vez significa también un reto de seguridad