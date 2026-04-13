Las pinturas de Sijena deberán regresar en plazo inferior a 56 semanas

El Museo Nacional de Arte de Cataluña tendrá que devolver las pinturas murales el monasterio de Villanueva de Sijena antes de mayo de 2027. Así lo establece una resolución judicial que se pronuncia sobre los distintos cronogramas presentados por el museo catalán y el Gobierno de Aragón para el cumplimiento de la sentencia del Supremo.

El juzgado de Huesca establece un plazo de 56 semanas a contar desde este lunes frente a las 64 solicitadas por el MNAC. En ese tiempo, el museo deberá desmontar y trasladar los frescos hasta Sijena. La titular entiende que es posible reducir la petición de Cataluña al dar por buenos los estudios técnicos realizados por Aragón.

El director general de Cultura del Gobierno aragonés, Pedro Olloqui, ha trasladado su satisfacción por ese nuevo paso judicial. Cree que Cataluña no puede dilatar la devolución e insiste en que la resolución conocida hoy acredita también la posibilidad técnica de trasladar los murales románicos en condiciones de seguridad.

Olloqui ha vuelto a tender la mano para que todas las administraciones colaboren en el cumplimiento de la sentencia, aunque la parte catalana del conflicto podría recurrir la resolución sobre el cronograma.

De no producirse esa colaboración, el ejecutivo aragonés podría tener que recurrir a la ejecución forzosa de la sentencia, como ya sucedió en el litigio por el regreso de un centenar de piezas del monasterio oscense, que tuvieron que ser sacadas del MNAC por la Guardia Civil por la negativa de la Generalitat a cumplir las sentencias.

Respuesta de Cataluña

Esta resolución ha pillado "por sorpresa" a la consejera de Cultura catalana, Sònia Hernández, quien se pondrá en contacto con los responsables del MNAC para analizarla. El objetivo es "ver la situación real de todo", ha dicho.

Cabe recordar que las autoridades catalanas han defendido, desde que se conoció la sentencia de devolución, que las pinturas, por su fragilidad, podrían sufrir daños de ser sacadas de su ubicación actual. Por eso no ven factible el traslado.