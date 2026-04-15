FIESTAS

Teruel estrena la nueva web de La Vaquilla del Ángel

El portal www.lavaquilladelangel.es ofrece información completa sobre la programación, historia, peñas y tradición de la fiesta, con el objetivo de acercarla a vecinos y visitantes y reforzar su proyección nacional e internacional.

Redacción

Teruel |

NUEVA WEB VAQUILLA
Teruel estrena la nueva web de La Vaquilla del Ángel | Ayuntamiento de Teruel

El Ayuntamiento de Teruel ha presentado la nueva página web oficial www.lavaquilladelangel.es. Una plataforma digital que nace con un enfoque moderno, visual y accesible para acercar la fiesta grande de la ciudad tanto a los turolenses como a quienes la visitan cada año.

El nuevo portal ofrece un recorrido completo por La Vaquilla del Ángel, desde sus orígenes y evolución histórica hasta el desarrollo actual de sus principales actos y permite consultar de forma clara y estructurada toda la programación, descubrir los momentos más representativos de la fiesta y profundizar en los elementos que conforman su identidad.

Además, incorpora información práctica para visitantes, como opciones de alojamiento, transporte y datos de interés, facilitando la planificación de la estancia en la ciudad durante las fiestas. Disponible en varios idiomas, la web amplía su alcance y refuerza la proyección de La Vaquilla del Ángel a nivel nacional e internacional.

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