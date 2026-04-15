Teruel estrena la nueva web de La Vaquilla del Ángel

El Ayuntamiento de Teruel ha presentado la nueva página web oficial www.lavaquilladelangel.es. Una plataforma digital que nace con un enfoque moderno, visual y accesible para acercar la fiesta grande de la ciudad tanto a los turolenses como a quienes la visitan cada año.

El nuevo portal ofrece un recorrido completo por La Vaquilla del Ángel, desde sus orígenes y evolución histórica hasta el desarrollo actual de sus principales actos y permite consultar de forma clara y estructurada toda la programación, descubrir los momentos más representativos de la fiesta y profundizar en los elementos que conforman su identidad.

Además, incorpora información práctica para visitantes, como opciones de alojamiento, transporte y datos de interés, facilitando la planificación de la estancia en la ciudad durante las fiestas. Disponible en varios idiomas, la web amplía su alcance y refuerza la proyección de La Vaquilla del Ángel a nivel nacional e internacional.