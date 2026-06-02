Dos muertos y tres heridos graves tras chocar un camión y una furgoneta en Ilche

LEER MÁS Huesca cerró 2025 con 19 fallecidos en las carreteras

Dos personas han fallecido y otras tres han resultado heridas de gravedad este martes en una colisión entre una furgoneta y un camión rígido ocurrida en la carretera A-1223, a la altura del término municipal de Ilche. El siniestro se ha producido en torno a las 08:45 en el punto kilométrico 9 de la vía que une Monzón y Poleñino, según informa la Guardia Civil. El Equipo de Siniestros Viales (EIS), con base en Huesca, investiga las causas por las que se ha producido una colisión frontolateral entre ambos vehículos cuando circulaban por esta carretera del Somontano.

Como consecuencia del mismo, han resultado fallecidos dos de los ocupantes de la furgoneta y heridos graves, su conductor y otros dos ocupantes más. Así mismo, el conductor del camión ha resultado herido leve. Los heridos han sido atendidos por los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar y posteriormente trasladados en ambulancias medicalizadas del 061 al Hospital de Barbastro mientras que los cuerpos de las dos víctimas mortales se han trasladado por los servicios funerarios al Hospital Provincial de Huesca, sede del Instituto de Medicina Legal.

El siniestro ha obligado a cortar completamente la A-1223, estableciéndose desvíos alternativos a través de la autovía A-22 y de la carretera N-240 para garantizar la circulación en la zona. En el lugar se ha personado dos patrullas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Binéfar, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Barbastro, dotación de bomberos, ambulancias del servicio de emergencias 061 y mantenimiento de carreteras.